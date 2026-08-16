Se dirige t-on vers un apaisement du climat politique au Tchad ? Une question légitime après la grâce accordée vendredi à 9 opposants par le président Déby. Le ministre de la communication tchadien Gassim Chérif est notre invité.
Le ministre de la communication tchadien nous répond sur France 24
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