Au programme ce matin : Eiffage , Fnac Darty, Rémy Cointreau , Trigano , Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 27/11/2025
Valeurs associées
|119,400 EUR
|Euronext Paris
|+2,01%
|27,850 EUR
|Euronext Paris
|+1,64%
|39,120 EUR
|Euronext Paris
|+2,62%
|171,400 EUR
|Euronext Paris
|+15,97%
|4,300 EUR
|Euronext Paris
|+5,50%
