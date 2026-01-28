Au programme ce matin : Capgemini , OPmobility , Renault , SES, United Health. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 27/01/2026
Valeurs associées
|134,150 EUR
|Euronext Paris
|-1,65%
|16,730 EUR
|Euronext Paris
|+3,34%
|31,650 EUR
|Euronext Paris
|-1,65%
|6,360 EUR
|Euronext Paris
|-1,78%
|282,830 USD
|NYSE
|-19,55%
