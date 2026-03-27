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Top 5 IA du 26/03/2026

information fournie par Libertify 27/03/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Edenred , Meta, Trigano , Vinci . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
163,400 EUR Euronext Paris -3,00%
EDENRED
15,3850 EUR Euronext Paris -17,20%
META PLATFORMS
547,5400 USD NASDAQ -7,96%
TRIGANO
146,000 EUR Euronext Paris -1,55%
VINCI
127,100 EUR Euronext Paris -1,32%

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