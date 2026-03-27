Au programme ce matin : Airbus , Edenred , Meta, Trigano , Vinci . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 26/03/2026
Valeurs associées
|163,400 EUR
|Euronext Paris
|-3,00%
|15,3850 EUR
|Euronext Paris
|-17,20%
|547,5400 USD
|NASDAQ
|-7,96%
|146,000 EUR
|Euronext Paris
|-1,55%
|127,100 EUR
|Euronext Paris
|-1,32%
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