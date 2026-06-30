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Séismes Venezuela: des familles de victimes dans l'attente devant une morgue improvisée

information fournie par AFP Video 30/06/2026 à 15:28

Les proches des victimes du double séisme attendaient lundi à l'extérieur d'une morgue improvisée sur port de La Guaira au Venezuela. Le bilan des tremblements de terre a dépassé 1.700 morts, et environ 50.000 personnes restent portées disparues.

Venezuela
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