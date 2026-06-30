Les proches des victimes du double séisme attendaient lundi à l'extérieur d'une morgue improvisée sur port de La Guaira au Venezuela. Le bilan des tremblements de terre a dépassé 1.700 morts, et environ 50.000 personnes restent portées disparues.
Séismes Venezuela: des familles de victimes dans l'attente devant une morgue improvisée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro