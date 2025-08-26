 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 25/08/2025

information fournie par Libertify 26/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Air France KLM , Air Liquide , Coca-Cola, Dassault Aviation , Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

AIR FRANCE - KLM
14,5450 EUR Euronext Paris -2,58%
AIR LIQUIDE
180,680 EUR Euronext Paris -1,33%
COCA-COLA CO
68,920 USD NYSE -1,74%
DASSAULT AVIATION
278,600 EUR Euronext Paris +1,83%
VALNEVA
3,9260 EUR Euronext Paris -22,18%

1

