Au programme ce matin : Air France KLM , Air Liquide , Coca-Cola, Dassault Aviation , Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 25/08/2025
Valeurs associées
|14,5450 EUR
|Euronext Paris
|-2,58%
|180,680 EUR
|Euronext Paris
|-1,33%
|68,920 USD
|NYSE
|-1,74%
|278,600 EUR
|Euronext Paris
|+1,83%
|3,9260 EUR
|Euronext Paris
|-22,18%
