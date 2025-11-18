Au programme ce matin : Alstom , Dassault Aviation , Johnson & Johnson, Renault , Thales . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 17/11/2025
Valeurs associées
|22,900 EUR
|Euronext Paris
|-3,33%
|286,800 EUR
|Euronext Paris
|+4,60%
|199,490 USD
|NYSE
|+1,78%
|35,570 EUR
|Euronext Paris
|-1,88%
|242,700 EUR
|Euronext Paris
|+1,38%
