Top 5 IA du 17/11/2025

information fournie par Libertify 18/11/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom , Dassault Aviation , Johnson & Johnson, Renault , Thales . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

ALSTOM
22,900 EUR Euronext Paris -3,33%
DASSAULT AVIATION
286,800 EUR Euronext Paris +4,60%
JOHNSON&JOHNSON
199,490 USD NYSE +1,78%
RENAULT
35,570 EUR Euronext Paris -1,88%
THALES
242,700 EUR Euronext Paris +1,38%

