Au programme ce matin : Coinbase, Eutelsat , L'Oréal , Safran , TF1 . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 13/02/2026
Valeurs associées
|164,3200 USD
|NASDAQ
|+16,46%
|2,240 EUR
|Euronext Paris
|+5,16%
|372,350 EUR
|Euronext Paris
|-4,93%
|332,800 EUR
|Euronext Paris
|+8,30%
|7,325 EUR
|Euronext Paris
|-7,80%
