 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 12/10/2026

information fournie par Libertify 13/10/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Gecina, Meta, Stellantis, TotalEnergies, Vallourec. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

GECINA
61,100 EUR Euronext Paris +0,83%
META PLATFORMS
742,9600 USD NASDAQ +3,38%
STELLANTIS
3,970 EUR MIL -0,84%
TOTALENERGIES
78,980 EUR Euronext Paris +0,57%
VALLOUREC
18,570 EUR Euronext Paris +3,83%

Vidéos les + vues

1

Les prix des carburants vont-ils baisser en France après l’accord Trump-Poutine ?

information fournie par Ecorama 12 oct.
2

David Cayla : "Pour l'instant, la France n'est pas dans une crise de la dette"

information fournie par Ecorama 12 oct.
3
3

Après une primaire réussie, les choses sérieuses commencent pour Glucksmann

information fournie par AFP 12 oct.
12
4

Macron dit que la mobilisation des jeunes doit se faire "dans le calme, dans l’ordre"

information fournie par AFP Video 12 oct.
1
5

Primaire de la gauche: Glucksmann l'emporte très largement devant Faure et Royal

information fournie par AFP Video 12 oct.
3
6

L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies

information fournie par AFP Video 12 oct.
7

"Une lueur d'espoir": à Gaza, une banque de semences renaît dans les ruines de la guerre

information fournie par AFP Video 12 oct.
8

Glucksmann, "candidat de la gauche démocratique" qui "pourra battre" l'extrême droite

information fournie par AFP Video 12 oct.
9
1

Arabie saoudite : les Houthis du Yémen disent avoir frappé l'aéroport de Ryad

information fournie par AFP 06 oct.
1
2

Mouvement lycéen : Henri-IV et Louis-le-Grand débrayent par solidarité

information fournie par AFP Video 06 oct.
3

Mobilisations lycéennes : un jeune gravement blessé à la veille d'un "acte III" mardi

information fournie par AFP 05 oct.
23
4

Cas supposé de peste: la Russie se veut rassurante, Trump offre son aide

information fournie par AFP 05 oct.
3
5

"Lycéens en colère, parents derrière" : un collectif d'adultes mobilisés à Lyon

information fournie par AFP 06 oct.
3
6

Le Québec "mérite" d'être "un pays", dit son nouveau dirigeant indépendantiste

information fournie par AFP 06 oct.
5
7

Présidentielle: Marine Le Pen promet "140 milliards d'euros nets d'économies" d'ici 2032

information fournie par AFP 06 oct.
19
8

Soupçon de peste en Russie : risque "faible" pour le pays et "très faible" pour l'Europe, selon l'OMS

information fournie par AFP 06 oct.
1
1

Les médias américains organisent la riposte face à Trump

information fournie par AFP 22 sept.
18
2

Top 5 IA du 18/09/2026

information fournie par Libertify 19 sept.
1
3

Retraites, impôts, fonctionnaires, salariés : qui va payer la facture du budget 2027 ?

information fournie par Ecorama 18 sept.
1
4

Dette : la France victime de « l’effet boule de neige » ?

information fournie par Ecorama 17 sept.
2
5

"Personne" ne dictera au Canada avec qui signer des accords, dit Carney

information fournie par AFP Video 17 sept.
6

Dati arrive au tribunal pour le deuxième jour de son procès pour corruption

information fournie par AFP Video 17 sept.
7

Mark Carney balaie les menaces de Trump et salue une "nouvelle alliance" avec l'UE

information fournie par AFP 17 sept.
16
8

Le prince Harry fait sa première apparition publique depuis son retour au Royaume-Uni

information fournie par AFP Video 17 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank