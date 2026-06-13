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Top 5 IA du 12/06/2026

information fournie par Libertify 13/06/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Meta, Microsoft, Netflix, Safran, Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

META PLATFORMS
566,9800 USD NASDAQ -0,26%
MICROSOFT
390,7400 USD NASDAQ +0,10%
NETFLIX
80,3400 USD NASDAQ -1,14%
SAFRAN
306,100 EUR Euronext Paris +3,66%
VISA RG-A
322,270 USD NYSE +0,99%

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