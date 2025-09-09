Au programme ce matin : Adobe, Alstom , BNP Paribas , Crédit Agricole , Getlink . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 08/09/2025
Valeurs associées
|358,6600 USD
|NASDAQ
|+2,78%
|20,310 EUR
|Euronext Paris
|+1,40%
|76,700 EUR
|Euronext Paris
|+0,24%
|15,940 EUR
|Euronext Paris
|+1,59%
|15,680 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro