Top 5 IA du 08/09/2025

information fournie par Libertify 09/09/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Adobe, Alstom , BNP Paribas , Crédit Agricole , Getlink . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ADOBE
358,6600 USD NASDAQ +2,78%
ALSTOM
20,310 EUR Euronext Paris +1,40%
BNP PARIBAS
76,700 EUR Euronext Paris +0,24%
CREDIT AGRICOLE SA
15,940 EUR Euronext Paris +1,59%
GETLINK
15,680 EUR Euronext Paris 0,00%

