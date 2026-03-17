Des pompiers éteignent un incendie et des soldats se déploient après une frappe israélienne qui a touché un bâtiment dans le village de Marjayoun, dans le sud du Liban.
Pompiers et soldats déployés après une frappe israélienne dans le sud du Liban
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