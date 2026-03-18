Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre le roi Felipe VI d'Espagne au palais de la Zarzuela, à Madrid. Ce déplacement de Volodymyr Zelensky en Espagne, le quatrième depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, intervient à la veille d'un important sommet européen, alors que le prêt de 90 milliards d'euros de Bruxelles à Kiev reste bloqué en raison du veto de la Hongrie. IMAGES
Le président ukrainien Zelensky rencontre le roi d'Espagne Felipe VI à Madrid
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