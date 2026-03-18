Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, a déclaré le président américain Donald Trump, lors d'un déjeuner des Amis de l'Irlande au Capitole aux côtés du Premier ministre irlandais Micheál Martin, à Washington.
Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, dit Trump
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