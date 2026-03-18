La Russie a dénoncé mercredi "l'attaque irresponsable" ayant touché la veille au soir la centrale nucléaire de Bouchehr dans le sud de l'Iran, où se trouvent des spécialistes russes, accusant Israël et les États-Unis d'en être responsables.
La Russie fustige une "frappe totalement inacceptable" contre une centrale nucléaire iranienne
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