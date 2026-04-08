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Top 5 IA du 07/04/2026

information fournie par Libertify 08/04/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Accor , JC Decaux, Michelin , Sanofi , United Health. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ACCOR
41,750 EUR Euronext Paris -1,76%
JCDECAUX
18,800 EUR Euronext Paris +1,90%
MICHELIN
29,220 EUR Euronext Paris -1,58%
SANOFI
80,510 EUR Euronext Paris -2,51%
UNITEDHEALTH GRO
307,720 USD NYSE +9,34%

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