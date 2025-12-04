 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 03/12/2025

information fournie par Libertify 04/12/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Eutelsat , Microsoft , Safran , Worldline . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
198,120 EUR Euronext Paris +4,00%
EUTELSAT
1,966 EUR Euronext Paris -5,71%
MICROSOFT
477,7300 USD NASDAQ -2,50%
SAFRAN
296,700 EUR Euronext Paris +2,24%
WORLDLINE
1,4500 EUR Euronext Paris -3,59%

Vidéos les + vues

1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
3

L'Espagne remporte sa deuxième Ligue des nations féminine consécutive, la France termine troisième

information fournie par France 24 03 déc.
4

Inondations en Indonésie: près de 800 morts, la colère monte

information fournie par AFP 03 déc.
5

Macron peut-il faire bouger Xi Jinping ?

information fournie par France 24 03 déc.
3
6

Trade ou Pas Trade ? cette semaine le CAC 40, le S&P500, Thalès et AMD

information fournie par SG Bourse 03 déc.
7

Accord au sein de l'UE pour interdire le gaz russe à l'automne 2027

information fournie par AFP 03 déc.
46
8

"Cabo Negro" d’Abdellah Taïa : la jeunesse homosexuelle marocaine à l'écran

information fournie par France 24 03 déc.
1

Deux détenus s'évadent de la prison de Dijon en sciant les barreaux de leur cellule

information fournie par AFP 27 nov.
2
2

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4
3

Avec une scie à métaux et des draps: deux détenus s'évadent de la prison de Dijon

information fournie par AFP 27 nov.
4

Nathacha Appanah reçoit le prix Goncourt des lycéens 2025

information fournie par AFP Video 27 nov.
5

Coup d'Etat en Guinée-Bissau: ce que l'on sait

information fournie par AFP Video 27 nov.
6

Frappes israéliennes au Liban le jour de l'anniversaire du cessez-le-feu

information fournie par AFP 27 nov.
1
7

Yuka, Open Food Facts et l’empowerment alimentaire : une nouvelle boussole pour les consommateurs

information fournie par France 24 28 nov.
8

L'Assemblée approuve une loi visant à nationaliser ArcelorMittal

information fournie par AFP 28 nov.
32
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
6

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
7

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank