Ni source, ni rivière, ni lac, et une fréquentation en plein boom: au refuge de montagne du Parmelan (Haute-Savoie), la vaisselle se fait à l'eau de pluie et, réchauffement climatique oblige, "chaque litre compte.
"Toilette de chat": les refuges en montagne inquiets pour leur ressource en eau
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