Inculpé pour tentative d’assassinat sur Donald Trump lors du gala de la presse à Washington, Cole Tomas Allen est au cœur d’une tempête de désinformation. Des internautes affirment qu'il était membre du parti démocrate, radical anti-chrétien ou encore proche des stars hollywoodiennes. En réalité, rien ne permet de prouver qu'Allen était encarté dans un parti, et son manifeste ne comporte aucune référence anti-chrétienne. Quant aux photos avec des célébrités, elles sont générées par IA.
Tirs au gala de la presse : Cole Allen encarté au parti démocrate, et proche des stars ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro