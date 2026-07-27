Après deux jours de combats acharnés contre les Forces de soutien rapide (RSF), l'armée soudanaise affirme avoir pris le contrôle de l'autoroute d'Al Sadarat, une voie d'approvisionnement militaire stratégique, et avoir ainsi mis fin au siège d'El Obeid. En riposte, les RSF ont intensifié leurs frappes de drones sur El Obeid, alors que des centaines de milliers de personnes sont toujours bloquées dans la ville.
Soudan : l'armée affirme avoir repris l'autoroute stratégique d'Al-Sadarat
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