Samedi, un homme a tenté de s’introduire dans la salle du gala annuel de la presse à Washington. Selon la Maison Blanche, son intention était de viser Donald Trump et plusieurs responsables de son administration. Comme pour les précédentes tentatives d'assassinat contre le Président américain, l'attaque a généré une vague de complotisme sur la toile. Certains affirment que Karoline Leavitt savait que des tirs auraient lieu, d'autres que JD Vance a été volontairement évacué avant Donald Trump.
Tirs au dîner des correspondants : une attaque mise en scène par la Maison Blanche ?
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