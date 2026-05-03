Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, affirme lors d'une visite du site de la free party géante en cours près de Bourges que le gouvernement est déterminé à "mieux réprimer" ce type d'"organisation sauvage que nos concitoyens ne comprennent pas". Les organisateurs du Teknival, qui a débuté vendredi, ont explicitement dit avoir choisi un terrain militaire près de Bourges, ville natale de M. Nuñez, pour protester contre des textes législatifs visant à durcir les sanctions contre les organisateurs de free parties et leurs participants. SONORE
Teknival de Bourges: le gouvernement déterminé "à mieux réprimer" (Nuñez)
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