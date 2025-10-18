Au programme cette semaine, la fin d'un long procès en France. Cédric Jubillar reconnu coupable du meurtre de son épouse Delphine, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Il a été condamné à 30 ans de réclusion. Ses avocats font appel. Et puis nous reviendrons sur cet avis publié par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, notre invitée Dominique Simonnot qui dénonce l’insalubrité des prisons.
Surpopulation, prolifération de cafards, rats : l'insalubrité des prisons dénoncé
