Du pastel, de la douceur et la voix enveloppante de la chanteuse November Ultra : le chorégraphe français Benjamin Millepied présente à Biarritz "Summerland", sa novelle création.
"Summerland", la nouvelle création du chorégraphe Benjamin Millepied
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