"Dans la majeure partie du pays, les gens sont réfugiés dans des abris, mais ils sont favorables à la guerre. Et c'est catastrophique pour tout le monde", a déclaré la cinéaste Tal Granit alors qu'elle participait samedi à une manifestation contre la guerre à Tel-Aviv.
"Stupide, inutile" : des manifestants anti-guerre se rassemblent à Tel-Aviv
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