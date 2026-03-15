Le président sortant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, 82 ans¨d'âge et 40 années cumulées au pouvoir, se rend au bureau de vote pour déposer son bulletin. La victoire de ce dernier paraît acquise mais où l'abstention pourrait être massive. Sassou Nguesso a dirigé ce pays d'Afrique centrale riche en hydrocarbures de 1979 à 1992, au temps du parti unique, avant de reconquérir le pouvoir par les armes en 1997, après quatre mois de guerre civile à Brazzaville. IMAGES
Le président sortant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, vote
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