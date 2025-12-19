Strasbourg a conclu sa phase de Ligue Conference en beauté en battant Breidablik (3-1) au stade de la Meinau. Invaincus, les Alsaciens terminent premiers et accèdent directement aux huitièmes de finale. Longtemps tenus en échec par les Islandais, les hommes de Liam Rosenior ont fait la différence dans les dix dernières minutes. Une performance solide qui confirme la renaissance du Racing sur la scène européenne.
Strasbourg termine à la première place de la Ligue Conference
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro