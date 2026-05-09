Le Premier ministre britannique Keir Starmer rencontre des personnalités de premier plan du Parti travailliste, notamment l'ancienne vice-présidente du parti Harriet Harman et l'ancien Premier ministre Gordon Brown, au 10 Downing Street, après la défaite historique essuyée par son parti lors des élections locales et régionales. IMAGES
Starmer rencontre les figures de proue du Parti travailliste
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