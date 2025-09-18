Starmer accueille Trump dans sa résidence de campagne au second jour de sa visite d'État

Le Premier ministre britannique Keir Starmer accueille le président américain Donald Trump à Chequers, sa résidence de campagne, lors du deuxième jour de la visite d'État de Trump au Royaume-Uni. Au lendemain des fastes royaux et des cérémonies au château de Windsor, la deuxième visite d'État historique de Trump se tourne désormais vers la politique, les deux dirigeants s'apprêtant à discuter de questions difficiles, notamment le commerce, l'Ukraine et Gaza. IMAGES
