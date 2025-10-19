Un cambriolage spectaculaire a eu lieu dimanche matin peu après l'ouverture du Louvre, le musée le plus visité au monde, où plusieurs malfaiteurs se sont emparés de bijoux d'une "valeur inestimable" avant de prendre la fuite.
Spectaculaire cambriolage au Louvre, des bijoux dérobés
