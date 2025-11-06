Les paramilitaires au Soudan, en guerre contre l'armée depuis plus de deux ans, ont annoncé leur accord à une trêve humanitaire proposée par les pays médiateurs. L'armée n'a pas commenté dans l'immédiat cette annonce. Celle-ci survient moins de deux semaines après la prise par les Forces de soutien rapide d'El-Facher, dernière capitale régionale de la région du Darfour, qui était aux mains de l'armée. L'ONU a fait état de massacres, viols, pillages et déplacements massifs de population.
Soudan: les paramilitaires disent accepter une trêve, les témoignages d'atrocités se multiplient
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro