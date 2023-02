Soudan : les artistes engagés dans le viseur de la junte

information fournie par France 24 • 08/02/2023 à 16:18

Quand la révolution éclate au Soudan en 2019, des peintures apparaissent pour vanter la démocratie et la liberté. Elles ont marqué la jeune génération après des décennies de censure sous Omar el-Béchir. Et les artistes sont restés mobilisés pour exprimer leur soif de liberté après le coup d'État d'octobre 2021. Ils luttent pacifiquement, entre manifestations dans les rues de Khartoum et créations artistiques. Des artistes engagés sont réprimés par la junte du général Abdel Fattah al-Burhane.