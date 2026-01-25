 Aller au contenu principal
Sortie du film Gourou : faut-il se méfier des coachs?

information fournie par France 24 25/01/2026 à 00:22

A l'occasion de la sortie en salle mercredi du film Gourou avec l’acteur Pierre Niney, gros plan sur le coaching, une méthode d'accompagnement destinée à atteindre nos objectifs et à améliorer nos compétences et nos performances. Faut-il s'en méfier? On en parle avec notre invitée Evelyne Tan, elle est coach professionnelle et membre du comité d’organisation de l’International Coaching Federation (ICF).

1

