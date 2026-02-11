 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sophie Adenot, l’astronaute française à la conquête de l’espace

information fournie par France 24 11/02/2026 à 16:06

Sophie Adenot, 43 ans, va réaliser le rêve de toute une vie en devenant la deuxième femme française à partir dans l’espace. Une aventure de neuf mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS) qui marque l’aboutissement d’un parcours exceptionnel.

Vidéos les + vues

1

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
2

Un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
3

JO 2026 : Éric Perrot remporte l'argent sur le 20 km individuel en biathlon

information fournie par France 24 07:14
4

Indignation sur un campus de Dakar après le décès d'un étudiant dans des heurts avec la police

information fournie par France 24 10 févr.
5

"Envie de pleurer": des ouvriers face aux dégâts de frappes russes sur une centrale électrique

information fournie par AFP Video 10 févr.
6

Premiers pas sous les drapeaux pour les candidats au nouveau service national

information fournie par AFP Video 10 févr.
1
7

Cuba au bord de l’asphyxie ?

information fournie par France 24 10 févr.
8

Monique Olivier dans l’Orne pour tenter de retrouver le corps de Lydie Logé

information fournie par AFP 10 févr.
1

Sophie Binet juge que sa mise en examen est "soutenue et financée par l'extrême-droite"

information fournie par AFP Video 04 févr.
2
2

La CGT alerte sur des libertés syndicales "en danger"

information fournie par AFP 04 févr.
6
3

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
4

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump pour témoigner devant le Congrès

information fournie par AFP 10 févr.
8
5

Netanyahu déclare qu'il discutera avec Trump "avant tout" de l'Iran

information fournie par AFP Video 10 févr.
6

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump

information fournie par AFP Video 10 févr.
7

Netanyahu à Washington pour convaincre Trump d'adopter une ligne plus dure face à l'Iran

information fournie par AFP 10 févr.
2
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
3

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank