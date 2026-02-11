Sophie Adenot, 43 ans, va réaliser le rêve de toute une vie en devenant la deuxième femme française à partir dans l’espace. Une aventure de neuf mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS) qui marque l’aboutissement d’un parcours exceptionnel.
Sophie Adenot, l’astronaute française à la conquête de l’espace
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro