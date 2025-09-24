 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sommet spécial sur le climat à l'ONU : le monde répond à Donald Trump

information fournie par France 24 24/09/2025 à 17:28

Plus de 100 pays participent ce mardi à un sommet sur le climat, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, afin de présenter leurs objectifs de réduction des émissions à l'horizon 2035. À moins de deux mois de la COP30, seuls 40 pays ont soumis leurs plans. Les Etats-Unis, dont le président s'est illustré par un discours climatosceptique la veille, n'y participent pas. La Chine, 1er pollueur mondial, doit également dévoiler ses ambitions, alors que l'UE déçoit sur ses ambitions climatiques.

Environnement
Donald Trump

L'offre BoursoBank