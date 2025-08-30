 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai: arrivée du Premier ministre indien Modi

information fournie par AFP Video 30/08/2025 à 13:32

Le Premier ministre indien Narendra Modi atterrit dans la ville chinoise de Tianjin, à la veille d'un sommet qui réunira les dirigeants de plus de 20 pays. La réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai se tiendra dans la ville portuaire du nord du pays dimanche et lundi, quelques jours avant un grand défilé militaire à Pékin, non loin de là, pour marquer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'OCS comprend la Chine, l'Inde, la Russie, le Pakistan, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et la Biélorussie, ainsi que 16 autres pays affiliés en tant qu'observateurs ou "partenaires de dialogue". IMAGES

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Argentine : des projectiles lancés en direction du président Milei exfiltré et indemne

information fournie par AFP 27 août
2

Rentrée sociale: les syndicats manifesteront ensemble le 18 septembre pour exiger un autre budget

information fournie par AFP 29 août
2
3

"J'attendais beaucoup plus" du gouvernement français, affirme la fille de Boualem Sansal

information fournie par AFP Video 29 août
3
4

Photo de famille après le conseil des ministres franco-allemand présidé par Macron et Merz

information fournie par AFP Video 29 août
1
5

Arrivée de Macron et Merz avant le Conseil des ministres franco-allemand

information fournie par AFP Video 29 août
6

Depuis le Bénin et le Togo, ces chercheuses travaillent sur une IA plus utile que ChatGPT

information fournie par France 24 29 août
7

Angoulême célèbre le cinéma francophone avec stars, avant-premières et jeunes talents

information fournie par France 24 29 août
8

Ruée en Chine sur de nouvelles Labubu, ces poupées virales

information fournie par AFP 29 août
1
1

Un panneau sur une autoroute promet une récompense pour aider à arrêter le président Maduro

information fournie par AFP Video 24 août
5
2

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
3

Au plus haut observatoire de France, des étoiles plein les yeux

information fournie par AFP Video 25 août
4

Gaza: cinq journalistes tués dans des raids, Netanyahu déplore un "accident tragique"

information fournie par AFP 25 août
12
5

"Poutine peut être arrêté," déclare le Premier ministre canadien Carney à Kiev

information fournie par AFP Video 25 août
6

Sous un ciel parsemé de drones, des robots pour aider les médecins militaires ukrainiens

information fournie par AFP Video 25 août
7

Le Français Laurent Vinatier arrive au tribunal à Moscou

information fournie par AFP Video 25 août
8

La France traverse un "moment préoccupant" qui "impose une clarification" (Bayrou)

information fournie par AFP Video 25 août
3
1

Top 5 IA du 12/08/2025

information fournie par Libertify 13 août
2

Canicule: une grande partie de la France étouffe, le mercure bat des records

information fournie par AFP 12 août
2
3

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
4

Top 5 IA du 18/08/2025

information fournie par Libertify 19 août
5

Des milliers d'Israéliens réclament la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages

information fournie par AFP Video 18 août
6

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
7

Dans le cœur historique d'Athènes, la menace du surtourisme

information fournie par AFP Video 04 août
1
8

Top 5 IA du 04/08/2025

information fournie par Libertify 05 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank