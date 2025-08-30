Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai: arrivée du Premier ministre indien Modi

information fournie par AFP Video • 30/08/2025 à 13:32

Le Premier ministre indien Narendra Modi atterrit dans la ville chinoise de Tianjin, à la veille d'un sommet qui réunira les dirigeants de plus de 20 pays. La réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai se tiendra dans la ville portuaire du nord du pays dimanche et lundi, quelques jours avant un grand défilé militaire à Pékin, non loin de là, pour marquer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'OCS comprend la Chine, l'Inde, la Russie, le Pakistan, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et la Biélorussie, ainsi que 16 autres pays affiliés en tant qu'observateurs ou "partenaires de dialogue". IMAGES