Le deuxième Sommet Climat Afrique s’est ouvert ce lundi en Éthiopie. Objectif: donner du poids au continent dans les négociations internationales et rappeler que l'Afrique a des solutions pour décarboner l'économie mondiale, malgré ses difficultés. Le continent, qui n'émet que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre mais voit ses populations et sa biodiversité souffrir du réchauffement de la planète, réclame aussi plus d'argent pour s'y adapter au nom de la justice climatique.
Sommet d'Addis Abeba: l'Afrique plaide pour la justice climatique
