Plusieurs milliers de pompiers, "en grève" scratché à leur polo, ont défilé mardi à Paris à l'appel de syndicats dans un concert continu de pétards pour faire entendre leurs revendications et leur "colère".
Sirènes hurlantes, les pompiers manifestent à Paris
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