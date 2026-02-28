Des sirènes retentissent à Jérusalem alors que le ministère de la Défense israélien a annoncé samedi matin avoir lancé une "frappe préventive" sur l'Iran alors que les sirènes d'alerte retentissent à Jérusalem et que les habitants du pays sont prévenus sur leurs téléphones d'une "alerte extrêmement grave". IMAGES
Sirènes entendues à Jérusalem alors qu'Israël annonce une "frappe préventive" contre l'Iran
