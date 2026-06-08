Artiste et fils de Fally Ipupa, Sins s’impose dans le rap afro et dévoile son univers musical à travers son EP éponyme. Sur ce projet, il a invité plusieurs artistes aux univers différents, mais tous liés au Congo, comme Gaz Mawete, Guy2Bezbar et Zara Williams. Il décrit sa musique comme de "l’afro kuluna", un mélange de sonorités urbaines et afro.
Sins, sur les traces de Fally Ipupa
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro