Du 10 au 15 novembre, Cotonou accueillera le SIMA – Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone. Cette plateforme unique réunit les artistes, décideurs et investisseurs pour structurer la filière musicale francophone. L’objectif ? Faire passer les musiques d’Afrique francophone du potentiel aux preuves.
Sima 2025 : une rencontre pour faire rayonner la musique africaine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro