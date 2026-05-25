Shan'L est l'une des voix incontournables de la scène musicale gabonaise et africaine. Artiste éclectique, elle navigue avec aisance entre plusieurs styles musicaux. Récompensée à plusieurs reprises au "All Africa Music Awards", elle s'est fait connaître avec des titres phares comme "Caramel", "Coupable" ou encore "Mytho". Elle nous parle aujourd'hui de son dernier album : "Résilience", sans oublier son mythique gimmick : "La Kinda, le feu, le feu, le feu".
Shan'L, renaître après les blessures
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