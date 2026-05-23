Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, "a mis fin aux fonctions" de son Premier ministre et ancien mentor Ousmane Sonko et à celles de son gouvernement vendredi soir par décret, après des mois de tensions entre les deux hommes. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Elimane Ndao.
Sénégal : le président Bassirou Diomaye Faye limoge le Premier ministre Ousmane Sonko
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