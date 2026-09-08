Grand oral pour le premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Lô. Face au Parlement, il a prononcé son discours de politique générale. Une intervention centrée sur la gestion de la dette qui représente 132% du PIB. Analyse avec Elimane N'dao à Dakar et Stéphane Ballong en plateau.
Sénégal : le Premier ministre Lô annonce un "ajustement structurel"
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