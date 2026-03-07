Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye se démarque de plus en plus d'Ousmane Sonko. Le chef de l'Etat sénégalais a présidé ce samedi l'assemblée générale de sa coalition, Diomaye Président. Dans son discours, il a réaffirmé son attachement à cette coalition. Un affront pour les militants du Pastef qui sont nombreux à s'estimé trahis par leur ancien compagnon de lutte.
Sénégal: Diomaye Faye réaffirme son attachement à la coalition "Diomaye Président"
