Sénégal: Diomaye Faye réaffirme son attachement à la coalition "Diomaye Président"

information fournie par France 24 07/03/2026 à 23:10

Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye se démarque de plus en plus d'Ousmane Sonko. Le chef de l'Etat sénégalais a présidé ce samedi l'assemblée générale de sa coalition, Diomaye Président. Dans son discours, il a réaffirmé son attachement à cette coalition. Un affront pour les militants du Pastef qui sont nombreux à s'estimé trahis par leur ancien compagnon de lutte.

L'offre BoursoBank