Des équipes de secours et des ambulanciers portent assistance à une personne blessée après deux puissants séismes, de magnitudes 7,1 et 7,5 selon le service sismologique américain, qui ont frappé coup sur coup le Venezuela. IMAGES
Séismes au Venezuela: des équipes de secours soignent des blessés
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro