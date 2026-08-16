Les patients de l’hôpital régional de Ruteng sont soignés dans des tentes installées à l’extérieur de l’établissement après le séisme meurtrier qui a frappé la veille l’Indonésie, faisant au moins une cinquantaine de morts et des dizaines de blessés.
Séisme en Indonésie: un hôpital endommagé poursuit les soins sous des tentes
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