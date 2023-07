SCPI, SCI, OPCI : comment diversifier son contrat d’assurance-vie avec la pierre papier ?

information fournie par Boursorama Banque • 24/07/2023 à 14:32

Dans ce replay du webinaire diffusé en direct le 10 juillet dernier, retour sur les options de diversification du contrat d'assurance-vie Boursorama Vie avec de la pierre-papier.

OPCI, SCPI, SCI : quelles sont les différences et les points communs entre ces produits, quelle est leur fiscalité et les grandes caractéristiques à connaître avant d'investir ? En partenariat avec Sofidy et Swiss Life Asset Managers France, Boursorama propose plusieurs supports au sein de son contrat d'assurance-vie Boursorama vie.

Pour répondre à toutes ces questions, on retrouve sur le plateau Thomas Baudry, chef de produits marketing épargne / Bourse, Aurélie Fouilleron, directrice commerciale et marketing France, membre du Directoire de Swiss Life Asset Managers France et Nicolas Van Den Hende, directeur de l'épargne chez Sofidy.