Zeytin, un bébé gorille sauvé du trafic animalier, va être rapatrié au Nigeria. Depuis son sauvetage, Zeytin a été pris en charge dans un zoo d'Istanbul, avant de retourner vers son pays d'origine.
Sauvé du trafic animalier, un bébé gorille va être rapatrié au Nigeria
