La musique country prend de l’ampleur au Royaume-Uni. Munis de leurs leurs bottes et leurs chapeaux de cow-boy, des dizaines de milliers de Britanniques participent à un festival de musique country à Londres, un genre qui conquiert de plus en plus de jeunes adultes.
Santiags et chapeau de cowboy: la country plus tendance que jamais au Royaume-Uni
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